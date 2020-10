Kretschmer rechnet nicht mit erneuter Schließung von Grenze zu Polen

WARSCHAU (dpa-AFX) - Auch angesichts einer steigenden Zahl von Corona-Neuinfektionen in Polen rechnet Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) nicht mit einer erneuten Schließung der Grenze zu Polen. "Ich glaube, es haben sich alle hier ordentlich die Hände daran verbrannt und versuchen, eine Lösung zu finden, die ohne das auskommt", sagte Kretschmer am Mittwoch in Warschau während seiner zweitägigen Polen-Visite. Die Erfahrungen mit der Grenzschließung im Frühjahr hätten allen vor Augen geführt, dass sich in der Grenzregion ein gemeinsamer Wirtschafts- und Lebensraum herausgebildet habe.

Polen hatte Mitte März als Schutzmaßnahme gegen eine weitere Ausbreitung des Coronavirus seine Grenzen geschlossen und nur wenige Grenzübergänge für den Warenverkehr eingerichtet. Daraufhin hatten sich kilometerlange Lkw-Staus auf der deutschen Seite gebildet. Wochenlang waren zudem auch viele Pendler aus Polen, die in Deutschland arbeiten, in einer ungewissen Situation gewesen. Mitte Mai wurde die Grenze wieder geöffnet./dhe/DP/stw