Kreuzfahrtschiffbauer Meyer-Werft vor Kurzarbeit und Jobverlusten

PAPENBURG (dpa-AFX) - Wegen des weltweiten Stillstands der Kreuzfahrtbranche in der Corona-Pandemie steht der große Schiffbauer Meyer-Werft an der Ems vor Kurzarbeit und Jobverlusten. Kaum eine Reederei könne derzeit neue Schiffe gebrauchen, sagte Firmenchef Bernhard Meyer in einer Videobotschaft an die Belegschaft. Die Aufnahme wurde auch auf der Website des Unternehmens veröffentlicht. Deshalb versuche die Werft, ihre bis 2023/24 reichenden Neubauaufträge zu strecken. "Wir müssen in allen Bereichen über Kurzarbeit, ja, aber auch über den Abbau von Arbeitsplätzen nachdenken", sagte Meyer.

Konkrete Zahlen nannte er nicht. Geschäftsführer Thomas Weigend sagte in dem Video, die Arbeitsleistung müsse mit verschiedenen Mitteln um etwa 40 Prozent reduziert werden. Über das Video hatten zunächst der NDR und die "Ostfriesen-Zeitung" berichtet. Die Werft führe Gespräche mit Reedereien, Lieferanten und Banken über ein Strecken der Aufträge, sagte ein Sprecher am Donnerstag. Die Meyer-Werft hat am Stammsitz in Papenburg an der Ems nach eigenen Angaben etwa 3600 Mitarbeiter. Mit den Tochterfirmen beschäftigt sie 7800 Menschen./fko/DP/fba