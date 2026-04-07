Krieg im Nahen Osten

Die Papiere des französischen Luxusherstellers Kering haben negativ auf die am Dienstag nachbörslich veröffentlichten Quartalszahlen reagiert.

Auf Tradegate rutschte der Kering-Kurs zeitweise um 3,8 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss an der Pariser Börse ab.

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Händler verwiesen auf das schwache Geschäft der Marke Gucci, das noch schlechter verlaufen sei als von Analysten prognostiziert. Der Krieg im Nahen Osten belastet die Marke just in einer Phase, in der unter einem neuen Management ein Comeback gestartet werden sollte.

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PARIS (dpa-AFX)