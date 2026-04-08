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Kriegseinfluss

TUI-Aktie unter Druck: Sorgen um brüchige Waffenruhe belasten die Reisevorfreude

09.04.26 10:55 Uhr
TUI-Aktie verliert an Boden: Geopolitische Unsicherheit setzt unter Druck | finanzen.net

Die Aktien von TUI haben am Donnerstag nach der Vortageserholung wieder zu den schwächsten Werten im MDAX gehört.

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Die Aktien von TUI verloren am Donnerstag nach der Vortageserholung zwischenzeitlich mehr als 13 Prozent und gehörten damit zu den schwächsten Werten im MDAX. Angesichts der brüchigen Waffenruhe im Nahen Osten ging es für das Papier im XETRA-Handel zuletzt um 2,71 Prozent runter auf 7,02 Euro. Seit Kriegsbeginn Ende Februar liegen sie 14 Prozent im Minus. Der Index der mittelgroßen Werte büßte mehr als ein Prozent ein. Auch Lufthansa-Aktien waren schwach.

Analyst Nikolas Demeter vom Bankhaus Metzler ließ den Kriegseinfluss in sein Bewertungsmodell einfließen und kam nun auf ein etwas geringeres Kursziel von 13 Euro bei Tui. Angesichts des deutlichen Kurspotenzials blieb er bei seiner Kaufempfehlung. Er geht dabei davon aus, dass die Hannoveraner in etwa den operativen Gewinn des Vorjahres halten können.

Die zweiwöchige Waffenruhe öffne Tui ein "kritisches Zeitfenster", in dem man mit zwei Kreuzfahrtschiffen vermutlich die Straße von Hormus passieren könnte, so Demeter. Der Iran hat zugesagt, die auch für die globale Wirtschaft als Versorgungsweg so wichtige Meerenge freizugeben. Der Krieg hat bei Tui allerdings laut Demeter bereits messbaren Schaden hinterlassen. Denn beide Schiffe dürften zwei Monate brach gelegen haben, wenn sie im Mai hoffentlich ihre Mittelmeer-Routen wieder aufnähmen.

Auch die Aktien der Lufthansa leiden am Donnerstag wieder merklich unter der Unsicherheit und höheren Ölpreisen. Die Flugbegleiter des Konzerns sind für Freitag zudem zu einem Streik aufgerufen. In dem Konflikt geht es um die Tarifverhandlungen zum Manteltarif bei Lufthansa und nach Angaben der Gewerkschaft Ufo um eine fehlende Bereitschaft des Unternehmens, bei der Regionaltochter Cityline über einen Sozialtarifvertrag zu verhandeln.

/ag/la/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com, TUI

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