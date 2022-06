Krim-Chef: Kiew attackiert Gasförderplattformen im Schwarzen Meer

GO

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX freundlich -- Wall Street im Feiertag -- Pfizer beteiligt sich an Valneva -- RWE kooperiert mit Commerzbank -- Bayer, Deutsche Telekom, Delivery Hero, Bitcoin im Fokus

BMW steckt Milliardenbetrag in Produktion von E-Antrieben in Steyr. BioNTech, Pfizer & Moderna: Empfehlung der US-Gesundheitsbehörde für Corona-Impfungen für kleine Kinder. ABB verschiebt Börsengang seiner E-Mobility-Tochter. Varta dürfte laut Goldman Sachs von Geschäft mit E-Batterien profitieren. ENCAVIS erholt sich nach Aufstieg zurück in den MDAX. Übernahmehoffnung für ABN Amro schwindet weiter.