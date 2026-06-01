DAX24.859 +0,3%Est506.061 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1900 -3,1%Nas26.854 -0,9%Bitcoin54.961 -0,4%Euro1,1611 +0,1%Öl96,96 -0,4%Gold4.466 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Marvell Technology A3CNLD Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Broadcom A2JG9Z Deutsche Telekom 555750 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 Amazon 906866 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leicht im Minus erwartet -- Asiens Börsen tiefer -- Broadcom mit enttäuschenden Ergebniszahlen -- SpaceX setzt Ausgabepreisfest -- HOCHTIEF steigt in DAX auf -- PUMA, BYD im Fokus
Top News
Aktien von Infineon, STMicro, ASML & Co. unter Druck: Halbleiter-Rally stockt angesichts extremer Erwartungen Aktien von Infineon, STMicro, ASML & Co. unter Druck: Halbleiter-Rally stockt angesichts extremer Erwartungen
Webinar mit Christian Schlegel: Von Dax bis Dow - das bewegt die Märkte im zweiten Halbjahr 2026 Webinar mit Christian Schlegel: Von Dax bis Dow - das bewegt die Märkte im zweiten Halbjahr 2026
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Krim: Tote und Verletzte nach ukrainischen Drohnenangriffen

04.06.26 09:14 Uhr

SIMFEROPOL (dpa-AFX) - Bei einem neuen ukrainischen Drohnenangriff auf die von Russland annektierte Halbinsel Krim im Schwarzen Meer sind nach Angaben der Behörden mindestens vier Menschen getötet worden. Neun weitere Menschen seien bei den Attacken verletzt worden. Der von Moskau eingesetzte Chef der Halbinsel, Sergej Aksjonow, teilte bei Telegram mit, dass in der Krim-Hauptstadt drei Menschen getötet und sieben verletzt worden seien. Details nannte er nicht. Später meldete er noch einen Toten und zwei Verletzte nach einem ukrainischen Drohnenangriff auf einen Nahverkehrszug.

Russland hatte die Krim 2014 annektiert und nutzt sie auch als Aufmarschgebiet für seine Truppen im Angriffskrieg gegen die Ukraine. Kiew will mit den Drohnenangriffen vor allem den militärischen Nachschub stören. Das Land verteidigt sich seit mehr als vier Jahren gegen die russische Invasion./mau/DP/jha