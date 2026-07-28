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Krise

BMW-Aktie gefragt: 8.000 Jobs werden abgebaut

BMW-Aktie gefragt: 8.000 Jobs werden abgebaut

Der Autohersteller BMW will weltweit rund 8.000 Jobs abbauen.

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BMW AG
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Der Stellenabbau bei BMW soll über natürliche Fluktuation sowie über ein Abfindungsprogramm auf freiwilliger Basis in Deutschland erfolgen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Unternehmenskreisen erfuhr.

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Via XETRA klettert die BMW zwischenzeitlich um 0,94 Prozent auf 60,10 Euro.

/ruc/DP/mis

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Bildquellen: Ninelle / Shutterstock.com, KENCKOphotography / Shutterstock.com

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14.07.26 BMW Buy Deutsche Bank AG
10.07.26 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
10.07.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.07.26 BMW Buy Deutsche Bank AG
03.07.26 BMW Sector Perform RBC Capital Markets