BMW-Aktie gefragt: 8.000 Jobs werden abgebaut
Der Autohersteller BMW will weltweit rund 8.000 Jobs abbauen.
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Der Stellenabbau bei BMW soll über natürliche Fluktuation sowie über ein Abfindungsprogramm auf freiwilliger Basis in Deutschland erfolgen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Unternehmenskreisen erfuhr.
Via XETRA klettert die BMW zwischenzeitlich um 0,94 Prozent auf 60,10 Euro.
/ruc/DP/mis
MÜNCHEN (dpa-AFX)
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|Datum
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|14.07.26
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|10.07.26
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|10.07.26
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|03.07.26
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|Deutsche Bank AG
|03.07.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets