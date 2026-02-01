DAX24.789 +0,3%Est506.010 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8300 -3,2%Nas23.031 +2,2%Bitcoin57.964 -2,8%Euro1,1872 +0,5%Öl68,14 +0,1%Gold5.014 +1,1%
Krise in London: Nächster Rücktritt in der Downing Street

09.02.26 12:56 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Im Skandal um die Epstein-Kontakte des früheren britischen Botschafters in den USA, Peter Mandelson, muss der britische Premier den nächsten Rückschlag hinnehmen. Der Kommunikationschef der Downing Street, Tim Allan, kündigte an, von seinem Posten abzutreten. Damit tritt innerhalb von nur 24 Stunden bereits der zweite Mitarbeiter aus dem engen Kreis von Keir Starmer zurück.

"Ich habe beschlossen, zurückzutreten, um den Aufbau eines neuen Teams in der Downing Street Nr. 10 zu ermöglichen", sagte Allan mehreren Medienberichten zufolge in einer Stellungnahme.

Erst am Sonntag hatte Starmers Stabschef Morgan McSweeney seinen Rücktritt erklärt. In einer Stellungnahme, die mehrere Medien veröffentlichten, übernahm er "die volle Verantwortung" dafür, dem Regierungschef zur Ernennung Mandelsons geraten zu haben. "Die Entscheidung, Peter Mandelson zu ernennen, war falsch."

Krise für Starmer spitzt sich zu

Die jüngsten Veröffentlichungen im Fall Jeffrey Epstein belegen enge Kontakte zwischen Mandelson und dem Sexualstraftäter. In seiner früheren Rolle als Wirtschaftsminister soll der Brite während der Finanzkrise sensible Informationen an den US-Geschäftsmann weitergegeben haben. Erst vor einem Jahr hatte Starmer Mandelson zum Botschafter in den USA ernannt, weshalb der Fall auch den Premierminister in große Bedrängnis gebracht hat.

Die Rufe nach einem Rücktritt Starmers auch aus den eigenen Reihen hat der Rückzug McSweeneys nicht verstummen lassen. Im Laufe des Montags will Starmer vor Abgeordneten der eigenen Fraktion sprechen./pba/DP/mis