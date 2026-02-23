DAX25.195 +0,1%Est506.189 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8900 +1,9%Nas23.152 +1,3%Bitcoin58.178 +1,1%Euro1,1798 -0,1%Öl70,36 -0,9%Gold5.188 +0,4%
Krise vorbei?

Rolls-Royce-Aktie erreicht Rekordhoch nach erhöhten Mittelfristzielen

26.02.26 09:56 Uhr
Rolls-Royce-Aktie klettert auf neues Rekordniveau: Neues Gewinnziel und milliardenschwerer Aktienrückauf | finanzen.net

Der britische Triebwerkshersteller Rolls-Royce kommt nach schwierigen Jahren schneller aus seiner Krise als gedacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rolls-Royce Plc
16,06 EUR 0,56 EUR 3,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

So soll der operative Gewinn vor Sondereffekten im Jahr 2028 jetzt 4,9 bis 5,2 Milliarden britische Pfund (5,6 bis 6,0 Mrd Euro) erreichen, wie der Hersteller von Turbinen für Passagier- und Frachtjets von Airbus und Boeing am Donnerstag in London mitteilte. Zudem will er Milliardensummen in den Rückkauf eigener Aktien stecken. Der Kurs der Rolls-Royce-Aktie kletterte im frühen Handel auf ein Rekordhoch.

Kurz nach dem Handelsstart in London gewann das Papier zeitweise mehr als acht Prozent auf 1.420 britische Pence. Nun liegt der Kurs zeitweise noch mit 6,11 Prozent im Plus bei 1.390 Pence. Seit dem Jahreswechsel hat die Aktie damit rund ein Fünftel an Wert gewonnen. In den vergangenen drei Jahren hat sich ihr Wert sogar in etwa verzehnfacht.

Mit dem neuen Gewinnziel für 2028 erwartet das Management mindestens eine Milliarde mehr als bislang für den besten Fall angepeilt. Im laufenden Jahr rechnet Konzernchef Tufan Erginbilgic jetzt schon mit einem Ergebnis zwischen 4 und 4,2 Milliarden Pfund. In den Jahren 2026 bis 2028 will das Unternehmen sieben bis neun Milliarden Pfund für den Rückkauf von Aktien ausgeben. Davon sollen zweieinhalb Milliarden bereits im laufenden Jahr fließen.

/stw/zb/stk

LONDON (dpa-AFX)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Analysen zu Rolls-Royce Plc

DatumRatingAnalyst
10:51Rolls-Royce OverweightJP Morgan Chase & Co.
10:51Rolls-Royce BuyUBS AG
17.02.2026Rolls-Royce Market-PerformBernstein Research
30.01.2026Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
15.01.2026Rolls-Royce BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
10:51Rolls-Royce OverweightJP Morgan Chase & Co.
10:51Rolls-Royce BuyUBS AG
30.01.2026Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
15.01.2026Rolls-Royce BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.01.2026Rolls-Royce OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
17.02.2026Rolls-Royce Market-PerformBernstein Research
06.01.2026Rolls-Royce Market-PerformBernstein Research
20.10.2025Rolls-Royce HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.11.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.11.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
27.02.2025Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2024Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.2024Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.2023Rolls-Royce UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2023Rolls-Royce UnderweightJP Morgan Chase & Co.

