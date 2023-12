Kriselnde Signa-Gesellschaften berufen Sanierer - und wollen Ruhe

Düsseldorf (Reuters) - Zwei wichtige Immobilien-Gesellschaften aus dem angeschlagenen Signa-Firmengeflecht des österreichischen Investors Rene Benko haben einen Sanierer in den Vorstand berufen.

Erhard Grossnigg rücke in die Vorstände der Signa Prime Selection und der Signa Development Selection auf, teilte Signa am Freitag mit. Das Konglomerat brauche nun "Ruhe und Ordnung für diese Signa Gesellschaften", sagte der Aufsichtsratschef der beiden Firmen, Österreichs Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer. Prime und Development sind Teil der Signa Holding, die am Mittwoch einen Insolvenzantrag gestellt hatte. Das Handelsgericht Wien hatte den Rechtsanwalt Christof Stapf zum Insolvenzverwalter ernannt. Insider hatten gesagt, weitere Insolvenzanträge würden im weit verzweigten Signa-Reich vorbereitet.

In der Signa Prime sind wichtige Immobilienpakete der Signa gebündelt, in der Development Entwicklungsprojekte im Immobilienbereich. Bei mehreren großen Signa-Bauprojekten, allen voran der 64-stöckige "Elbtower" in Hamburg, sind die Arbeiten schon ins Stocken geraten. Am Donnerstag war eine Anleihe der Immobilien-Tochter Signa Prime über rund 200 Millionen Euro fällig geworden.

Die Schweizer Signa Retail Selection AG, in der Handelsbeteiligungen wie die Warenhauskette Galeria und die Schweizer Handelskette Globus gebündelt sind, hatte zudem Gläubigerschutz beantragt. Ziel sei es, nicht in Abhängigkeit des Insolvenzverfahrens des österreichischen Mutterunternehmens Signa Holding zu geraten und danach die Retail Selection AG "geordnet zu liquidieren".

