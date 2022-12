Talfahrt der Credit Suisse geht ungebremst weiter - CS-Aktie auf Rekordtief

Der Kurs der Credit Suisse sackte am Morgen erneut um mehr als fünf Prozent ab auf ein neues Rekordtief von 2,67 Franken. Zuletzt betrugen die Verluste an der SIX noch 3,30 Prozent bei 2,73 Franken. Damit beläuft sich der Wertverlust alleine in dieser Woche auf 15 Prozent. Seit Mitte November, als die Abwärtsbewegung begann, hat sich der Kurs um mehr als ein Drittel verringert.

Treiber des jüngsten Einbruches waren neben der Gewinnwarnung von vergangener Woche auch technische Aspekte der laufenden Kapitalerhöhung. Die Bezugsrechte, mit denen die bestehenden Eigner neue Titel zu einem Abschlag kaufen können, stürzten 47 Prozent ab. Den Analysten von JPMorgan zufolge könnten anhaltende Abflüsse von Kundenvermögen Spekulationen über eine Übernahme der Credit Suisse entfachen und zu einem Teilverkauf der Schweiz-Einheit führen. Sie senkten das Kursziel auf 3,80 von 5,50 Franken, die Anlageempfehlung lautet auf "Neutral".

CS begibt dreijährige Pfandbriefanleihe

Die krisengeplagte Schweizer Großbank Credit Suisse hat am Donnerstag eine dreijährige Pfandbriefanleihe zur Zeichnung aufgelegt, wie aus einer von Reuters eingesehenen internen Mitteilung einer Emissionsbank hervorgeht.

Dem Memo soll zufolge soll die Verzinsung 75 Basispunkte über der Swapmitte liegen. Das Auftragsbuch habe eine Volumen von mehr als 825 Millionen Euro, wie es in einem weiteren Memo hieß.

Zürich (Reuters)

