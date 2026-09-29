DAX 25.374 -0,1%ESt50 6.301 -0,0%MSCI World 4.923 -0,7%Top 10 Crypto 11,03 -1,8%Nas 26.820 -0,9%Bitcoin 73.110 -0,4%Euro 1,1359 -0,1%Öl 107,3 +1,9%Gold 4.128 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Krisengeplagter Starliner soll wieder ins All fliegen

Werte in diesem Artikel
Aktien
Boeing Co.
165.00 EUR -9.94 EUR -5.68 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SpaceX
128.94 EUR -1.50 EUR -1.15 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Das krisengeplagte Raumschiff "Starliner" soll nach Plänen der US-Raumfahrtbehörde Nasa 2028 wieder Astronauten zur Internationalen Raumstation (ISS) bringen. Zuvor sei noch in diesem Jahr oder Anfang 2027 eine unbemannte Testmission mit dem vom US-Unternehmen Boeing entwickelten und gebauten Raumschiff geplant, sagte Nasa-Chef Jared Isaacman bei einer Pressekonferenz.

Werbung

"Wir haben eng mit Boeing gearbeitet, um die Probleme, die auf vorherigen "Starliner"-Flügen identifiziert wurden, anzugehen, und wir haben vor, mit diesem Raumschiff wieder zur Internationalen Raumstation und zukünftigen kommerziellen Zielen zu fliegen", sagte Isaacman weiter. Teile des Raumschiffs würden dafür neugestaltet.

"Starliner"-Projekt schon lange krisengeplagt

Der "Starliner" war von Boeing im Auftrag der Nasa als Alternative zum "Crew Dragon" vom Raumfahrtunternehmen SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk entwickelt worden, um Astronauten zur ISS zu bringen. Doch bei dem Projekt kam es mehrfach zu Rückschlägen und jahrelangen Verzögerungen. Bemannte Testflüge wurden wegen technischer Probleme an Raumschiff und Rakete immer wieder verschoben.

2024 flogen dann die Nasa-Astronauten Suni Williams und Barry Wilmore mit dem "Starliner" zur ISS. Eigentlich sollten sie nur rund eine Woche bleiben. Aufgrund technischer Probleme mit dem "Starliner" entschied die Nasa aus Sicherheitsgründen jedoch, sie mit einem anderen Raumschiff und erst rund neun Monate später wieder zur Erde zurückkehren zu lassen. Die Nasa bewertete die Panne später als "Type-A-Zwischenfall, die höchste Kategorie der Raumfahrtbehörde für einen Zwischenfall.

Werbung

Mindestens zwei Optionen für bemannte Flüge ins All zu haben, hat sich die Nasa aber seit Jahren als Ziel vorgeschrieben. Derzeit ist in erster Linie SpaceX mit seinen "Falcon"-Raketen und "Dragon"-Raumschiffen für die Nasa im Einsatz, diese könnten aber dem Unternehmen zufolge schon in wenigen Jahren eingemottet werden, wenn das derzeit noch in der Testphase befindliche Starship von SpaceX bemannte Flüge routinemäßig durchführen kann./cah/DP/stk

Aktuelle SpaceX Aktie News

Werbung

SpaceX Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SpaceX nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
28.09.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
28.09.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
14.09.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
02.09.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
25.08.26 SpaceX Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.