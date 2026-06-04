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Krisenstab eingerichtet

Boeing-Aktie unbeeindruckt: Zwischenfall am Frankfurter Flughafen - Lufthansa-Maschine sackt plötzlich ab

05.06.26 07:15 Uhr
Lufthansa-Zwischenfall in Frankfurt: Mitarbeiter im Krankenhaus - Boeing 787-9-Maschine | finanzen.net

Schreck am Frankfurter Flughafen: Mehrere Mitarbeiter der Lufthansa und von Partnerfirmen sind verletzt worden, als das Bugfahrwerk eines Dreamliners plötzlich einknickte.

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Nach der schweren Panne an einem Boeing-Dreamliner am Frankfurter Flughafen läuft die Ursachenforschung auf Hochtouren. Am Donnerstagmittag gegen 12:45 Uhr war an der Einstiegsposition A15 vor dem Terminal 1 unerwartet das Bugfahrwerk einer Lufthansa-Maschine eingeklappt. Das Langstrecken-Flugzeug vom Typ Boeing 787-9 sollte unter der Flugnummer LH450 nach Los Angeles fliegen, wobei der geplante Abflug für 13:50 Uhr angesetzt war. Passagiere entgehen dem Unglück nur knapp Ein großes Glück bei dem Vorfall war, dass sich zum Zeitpunkt des Unglücks noch keine Fluggäste im Flugzeug befanden. Da das Boarding für diesen Langstreckenflug üblicherweise rund 30 Minuten dauert, wären die ersten Passagiere erst gegen 13:15 Uhr und somit nur eine halbe Stunde später an Bord gegangen. Stattdessen war zu diesem Zeitpunkt eine 13-köpfige Lufthansa-Crew sowie eine unbestimmte Zahl an Mitarbeitern von Dienstleistungsunternehmen damit beschäftigt, die Maschine für den Flug vorzubereiten. Verletzte Mitarbeiter und Entwarnung am Abend Bei dem Vorfall wurden zwei Kabinenmitarbeiter der Lufthansa sowie mehrere Beschäftigte von Partnerfirmen verletzt und mussten zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie die Fluggesellschaft am Abend mitteilte, konnten die verletzten Lufthansa-Mitarbeiter das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen. Die restlichen Crew-Mitglieder wurden betreut und ihre Heimreise organisiert. Genaue Angaben zur Schwere der Verletzungen oder der exakten Zahl der verletzten Dienstleister wurden von der Airline nicht gemacht.

Video dokumentiert schwere Schäden am Flugzeug

Fotos und ein von der Lufthansa als authentisch eingestuftes Video auf der Plattform X dokumentieren das Ausmaß des Vorfalls. Das Video zeigt, wie der Bug des Flugzeugs plötzlich nach vorne absackt, während ein Bodenmitarbeiter direkt daneben steht. Dabei brechen Teile ab und fliegen zur Seite. Durch den Aufprall kippte der Rumpf extrem nach vorne, während das Heck nach oben ragt, obwohl die Fluggastbrücke bereits am Flieger anlag. Die Maschine ist durch den Zwischenfall stark beschädigt worden.

Experten starten die Ursachenforschung

Ein Krisenstab wurde umgehend eingerichtet, und Techniker sowie Experten nahmen noch vor Ort die Arbeit auf. Nach der Freigabe durch die Ermittlungsbehörden sollte der havarierte Dreamliner für weitere Untersuchungen und die spätere Reparatur in eine Technikhalle geschleppt werden. Nach Angaben des Flughafenbetreibers Fraport hatte der Vorfall glücklicherweise keine größeren Auswirkungen auf den übrigen Flugbetrieb.

Der Dreamliner in der Lufthansa-Flotte

Die Boeing 787-9 ist ein zweistrahliges Langstreckenflugzeug, das je nach Konfiguration Platz für 200 bis 440 Passagiere bietet. Der Flugzeugtyp ist noch relativ neu im Dienst der Lufthansa, da die erste Maschine erst im Jahr 2022 übernommen wurde. Aktuell umfasst die Flotte 17 dieser Flugzeuge, wobei die Zahl der Dreamliner bis Ende 2027 auf insgesamt 29 ansteigen soll.

Die Boeing-Aktie verliert nachbörslich an der NYSE 0,15 Prozent auf 217,10 US-Dollar.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com, Vacclav / Shutterstock.com

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