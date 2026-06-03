Zwischenfall am Frankfurter Flughafen: Lufthansa-Maschine sackt plötzlich ab
Am Frankfurter Flughafen gab es einen Zwischenfall. Der Flughafenbetreiber Fraport bestätigte einen "Vorfall" mit einer Lufthansa-Maschine.
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Die Lufthansa kündigte weitere Informationen an. Es sei ein Krisenstab eingerichtet worden.
Ein Video des Vorfalls zeigt, wie bei der Maschine ein Bugfahrwerk am Gate nach vorn weg knickt. Bilder in den Sozialen Netzwerken zeigen, dass eine Lufthansa-Maschine in unmittelbarer Nähe zu einem Gate auf dem Bauch liegt.
Im XETRA-Handel notiert die Lufthansa-Aktie am Donnerstag zeitweise 1,73 Prozent höher bei 8,46 Euro.
/sat/DP/he
FRANKFURT (dpa-AFX)
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