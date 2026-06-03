Krisenstab eingerichtet

Am Frankfurter Flughafen gab es einen Zwischenfall. Der Flughafenbetreiber Fraport bestätigte einen "Vorfall" mit einer Lufthansa-Maschine.

Die Lufthansa kündigte weitere Informationen an. Es sei ein Krisenstab eingerichtet worden.

Wer­bung Wer­bung

Ein Video des Vorfalls zeigt, wie bei der Maschine ein Bugfahrwerk am Gate nach vorn weg knickt. Bilder in den Sozialen Netzwerken zeigen, dass eine Lufthansa-Maschine in unmittelbarer Nähe zu einem Gate auf dem Bauch liegt.

Im XETRA-Handel notiert die Lufthansa-Aktie am Donnerstag zeitweise 1,73 Prozent höher bei 8,46 Euro.

/sat/DP/he

FRANKFURT (dpa-AFX)