Krisenzyklus

Zeitenwende an den Aktienmärkten? Ray Dalio erklärt das Ende der Nachkriegsordnung

20.02.26 03:22 Uhr
Gold und Rüstungsaktien im Fokus: So rüstet Dalio sein Depot für die neue Ära der Macht | finanzen.net

Ray Dalio erklärt die Nachkriegsordnung offiziell für gescheitert und warnt vor einer Phase großer Unordnung. Für Anleger könnten die Folgen weitreichender sein als bisher angenommen.

• Dalio erklärt die Nachkriegsordnung am 14. Februar 2026 offiziell für gescheitert
• Bridgewater-Gründer sieht den Eintritt in Stufe 6 seines Big-Cycle-Modells
• Stufe 6 beschreibt eine Phase großer Unordnung mit dem Recht des Stärkeren

"Es ist offiziell: Die Weltordnung ist zusammengebrochen"

Ray Dalio, Gründer des weltweit größten Hedgefonds Bridgewater Associates, veröffentlichte am 14. Februar 2026 einen umfangreichen Post auf der Plattform X mit dem Titel "It's Official: The World Order Has Broken Down". Darin erklärt er die nach dem Zweiten Weltkrieg etablierte internationale Ordnung für endgültig gescheitert. Als Beleg verweist Dalio auf den aktuellen Bericht der Münchner Sicherheitskonferenz mit dem Titel "Under Destruction", der beschreibt, dass die Welt in eine Ära der "Abrissbirnen-Politik" eingetreten sei, in der Zerstörung statt behutsamer Reformen die Tagesordnung bestimme.

Dalio ordnet die aktuelle Lage in sein "Big Cycle"-Modell ein, das er in seinem 2021 erschienenen Buch "Principles for Dealing With the Changing World Order" beschreibt. Darin analysiert er 500 Jahre Machtverschiebungen anhand eines sechsstufigen Zyklus. Wie Fortune in einem Artikel vom 17. Februar 2026 berichtet, ist es das erste Mal, dass Dalio explizit den Eintritt in Stufe 6 erklärt, die letzte und schmerzhafteste Phase seines Modells. Diese Phase sei geprägt von einem "Aufeinandertreffen großer Mächte", in der nicht mehr Regeln, sondern rohe Macht die Verhältnisse bestimme. Dalio betont in seinem Beitrag, dass der Zusammenbruch der Weltordnung untrennbar mit der inneren Zerrüttung führender Mächte (Internal Order) verknüpft sei, wobei zunehmende populistische Strömungen und interne Konflikte die Handlungsfähigkeit nach außen schwächen. Er zitiert in seinem X-Beitrag Aussagen führender Politiker verschiedener Lager: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron habe Europa aufgefordert, sich auf Krieg vorzubereiten, und US-Außenminister Marco Rubio habe erklärt, die alte Weltordnung sei Vergangenheit.

Fünf Konfliktstufen und die Folgen für die Märkte

In seinem Post beschreibt Dalio fünf Arten von Konflikten, die sich stufenweise aufbauen können: Handelskrieg, Technologiekrieg, Kapitalkrieg, geopolitischer Krieg und schließlich ein heißer Krieg. Die ersten vier Stufen kommen ohne militärische Mittel aus, zielen aber darauf ab, der Gegenseite wirtschaftlichen Schaden zuzufügen. Wie aus der Analyse von Ran Melamed bei TipRanks vom 16. Februar 2026 hervorgeht, haben diese Konflikte direkte Auswirkungen auf Handel, Chipindustrie, Kreditströme und Cashflows, also genau auf die Bereiche, in denen Aktien und Anleihen ihren Wert abbilden.

Dalio verweist in diesem Zusammenhang auf historische Parallelen zum Zweiten Weltkrieg, als Staaten zu Preiskontrollen, Rationierungen und Kapitalverkehrskontrollen griffen. Er merkt an, dass in Kriegszeiten Börsenschließungen keine Seltenheit waren. Kriege würden zudem durch massive Kreditaufnahme und Geldschöpfung finanziert, was den realen Wert von Bargeld und Anleihen über die Zeit entwerte. Für die Fiskalpolitik sieht Dalio bereits heute Warnsignale: Im Gespräch mit Fortune beim Weltwirtschaftsforum in Davos im Januar 2026 verwies er auf die US-Staatsverschuldung von 38 Billionen US-Dollar als Merkmal eines Spätzyklus und stellte die Frage, ob man Geld drucke oder eine Schuldenkrise zulasse.

Gold, Rüstung und die Frage nach sicheren Häfen

Für Anleger leitet Dalio aus seinem Szenario konkrete Implikationen ab. In Zeiten, in denen Staaten und Banken dem Geld der Gegenseite nicht mehr vertrauen, könnten Sachwerte an Bedeutung gewinnen. Dalio nennt Gold als möglichen Anker, der in Krisenphasen als Basiswährung fungieren könne. Wie TipRanks in seiner Analyse einordnet, ergeben sich aus Dalios Rahmenwerk auch sektorale Implikationen: Unternehmen mit lokalen Lieferketten, strategischer Bedeutung und staatlicher Anbindung könnten in einer fragmentierten Welt profitieren, ebenso wie Rüstungskonzerne bei steigenden Verteidigungsbudgets. Im Bereich Halbleiter und KI bleiben Unternehmen wie NVIDIA oder AMD zentral, da Chips mittlerweile als Instrument staatlicher Macht gelten.

Gleichzeitig birgt eine geteilte Weltordnung Risiken für global aufgestellte Konzerne: Unternehmen mit hohem China-Umsatz, weitverzweigten internationalen Lieferketten oder starker Exportabhängigkeit könnten unter regulatorischen Verschiebungen leiden. Dalio selbst gibt keinen kurzfristigen Handelsimpuls, sondern beschreibt eine strukturelle Verschiebung. Die zentrale Botschaft seines Beitrags lautet, dass sich die Welt von einer regelbasierten zu einer machtbasierten Ära bewegen könnte. Für Investoren bedeutet das potenziell mehr politisches Risiko in Unternehmensgewinnen, größere Schwankungen bei Zinsen und abruptere Marktbewegungen rund um Handels-, Technologie- und Kapitalkonflikte.

D. Maier / Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: CNBC/Getty Images, conrado / Shutterstock.com

