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Kritik an KI

Apple-Aktie im Fokus: Gründer Wozniak äußert Skepsis gegenüber Künstlicher Intelligenz

08.04.26 03:05 Uhr
NASDAQ-Titel Apple-Aktie im Fokus: Steve Wozniak äußert Zweifel an KI-Entwicklung | finanzen.net

Künstliche Intelligenz ist aus unserer Zeit nicht mehr wegzudenken. Doch Apple-Mitgründer Steve Wozniak äußert in einem Interview Skepsis gegenüber KI und warnt vor zu großer Abhängigkeit.

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• Wozniak kein Fan von KI
• Sorge vor Abhängigkeiten
• KI-Kritik von Reddit Usern

Kritik des PC-Pioniers

Apples Mitgründer Steve Wozniak, der immer noch gerne in der Öffentlichkeit steht und Artikel schreibt oder Unternehmen berät, kritisiert in einem Interview mit FOX News den Umgang mit und die Nutzererfahrung von Künstlicher Intelligenz. Einer seiner Hauptkritikpunkte liegt darin, dass KI keine Empathie hat. Er wünscht sich von seinem Gegenüber Verständnis, Emotionen und ein aktives Mitdenken.
Weiterhin störend empfindet "The Woz", dass KI häufig indirekte Antworten gibt. KI-Systeme neigen laut seiner Erfahrung dazu, auszuschweifen und indirekt zu antworten, ohne relevante Informationen zu liefern. Er sei deswegen kein "Fan of AI", da er sich bei jedem Prompt relevante Antworten und keine Ausschweifungen wünscht.
Abgesehen davon warnt Wozniak davor, sich zu sehr auf KI zu verlassen, da dadurch Abhängigkeiten entstehen und die Art und Weise, wie Menschen Informationen verarbeiten und Probleme lösen, negativ beeinflusst werden könnten.

KI-Kritik auf Reddit

Auch auf Reddit, der "Startseite des Internets", kritisieren Nutzer das übermäßige Verwenden von KI. Ein Subreddit mit dem Namen r/AntiAI bietet hierfür einen Raum zum Austausch. In der Beschreibung des Forums lassen sich einige interessante Kritikpunkte finden, die zum Denken anstoßen. Hier werden Gefahren wie das Outsourcing des Denkens, die Machtkonzentration und Überwachung sowie wirtschaftliche Risiken wie Arbeitsplatzverluste angesprochen.

One step closer
by u/Crab-Lizard in antiai

In Memes wie diesem wird beispielsweise das Ende des KI-Video-Generators Sora gefeiert, dieser wird in Online-Communities oft mit dem Aufkommen und der Verbreitung von AI-Slop, also KI-generierten Videos, mit häufig niedriger inhaltlicher und/oder visueller Qualität, gleichgestellt.
KI wird vermutlich ein Thema sein, welches Arbeitnehmer, Experten und Online-Communities noch lange beschäftigen wird. Doch Kritik wie die von Steve Wozniak und Foren wie r/AntiAI können Denkanstöße zum Umgang und der Regulation von KI bieten und dabei helfen, die Nutzung von KI kritisch zu hinterfragen.

Markus Maier, Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

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Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com, Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

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