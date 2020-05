SAP-Aktie im Plus: Plattner hält sich Abgschied offen und verteidigt Abgab von Co-Chefin Jennifer Morgan

SAP-Aktionäre kritisieren Personalwechsel und Vergütungssystem

"Auch ein Riese kann ins Wanken geraten, wenn der Aderlass zu groß ist", schrieb Markus Golinski von der Fondsgesellschaft Union Investment in seinem Redebeitrag für die virtuelle Hauptversammlung des Walldorfer DAX-Konzern am Mittwoch. Seit Herbst haben der langjährige Firmenchef Bill McDermott , SAP-Urgestein Michael Kleinemeier, Personalchef Stefan Ries und auch die zwischenzeitliche Co-Chefin Jennifer Morgan den weltgrößten Unternehmenssoftware-Anbieter verlassen. Golinski forderte den neuen Vorstandschef Christian Klein auf: "Sorgen sie schnell dafür, dass die dadurch verursachte Unsicherheit und Unruhe ein Ende findet."

Ingo Speich, Leiter des Bereichs Corporate Governance bei der Fondsgesellschaft Deka, sprach sich für eine Erweiterung des nur noch fünfköpfigen Vorstands aus: "Die USA als der wichtigste Markt darf nicht hinten runterfallen. Eine Baustelle im Topmanagement kann sich SAP im Krisenmodus nicht erlauben." Der 76-jährige Aufsichtsratschef Hasso Plattner hatte in einem Interview mit dem "Handelsblatt" bereits angekündigt: "Wenn sich Chancen ergeben, werden wir den Vorstand gern wieder erweitern - und internationalisieren."

Speich erklärte, die Deka lehne das zur Abstimmung vorgelegte Vorstandsvergütungssystem ab. Zwar sei es von den "Leistungskriterien her akzeptabel, allerdings nicht die neue Höhe der Maximal-Gesamtvergütung für einen Vorstandssprecher von 34,5 Millionen Euro". Bedenken bezüglich der maximal möglichen Vergütung des Vorstands äußerte auch die stellvertretende Hauptgeschäftsführerin der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), Jella Benner-Heinacher.

SAP-Aufsichtsratschef Plattner hält sich Zeitpunkt für Abschied offen

SAP-Aufsichtsratschef Hasso Plattner hält sich den Zeitpunkt für den Abschied von seiner Rolle als Chefkontrolleur offen.

"Ich werde mich in dieser Amtszeit um einen Nachfolger kümmern", sagte der 76-jährige Plattner in einem Grußwort am Mittwoch zu Beginn der virtuellen Hauptversammlung des Walldorfer Dax-Konzerns, ohne dabei konkret auf eine mögliche Verlängerung seiner Tätigkeit einzugehen. SAP werde sich für die Suche Zeit nehmen und dabei nicht unter Druck setzen lassen, sagte Plattner. In einem Interview hatte er angesichts der Corona-Krise zuvor erklärt, er denke zumindest darüber nach, ob er sein Mandat als Aufsichtsratschef noch mal verlängern solle.

Im vergangenen Jahr hatte sich Plattner auf der SAP-Hauptversammlung zur Wiederwahl gestellt, allerdings nur für drei statt bis dato fünf Jahre. "Diese drei Jahre sollen dann gleichzeitig auch meine letzte Amtszeit sein", hatte Plattner damals gesagt. Er hatte SAP 1972 zusammen mit vier anderen IT-Spezialisten gegründet.

Plattner verteidigt Abgang von Jennifer Morgan als Co-Chefin

SAP (SAP SE)-Mitgründer und Aufsichtsratschef Hasso Plattner hat das Ausscheiden der ersten Frau an der Spitze eines Dax (DAX 30)-Konzerns nach nur wenigen Monaten verteidigt. Vergangenen Monat hatte die Amerikanerin Jennifer Morgan die SAP-Vorstandsspitze nach nur rund sechs Monaten wieder verlassen. "Wir haben sie nicht wegen ihres Geschlechts in die Rolle befördert", sagte Plattner in einer Videogrußbotschaft zur Hauptversammlung des Walldorfer Konzerns am Mittwoch. "Da ihr Geschlecht keine Rolle bei der Auswahl spielte, durfte es auch keine Rolle bei ihrem Austritt spielen."

Die Berufung von Morgan an die Vorstandsspitze hatte Schlagzeilen gemacht. Bei der Ernennung nach dem überraschenden Abgang von Ex-Chef Bill McDermott habe er noch gedacht, die Doppelspitze von Morgan mit dem nun allein amtierenden Christian Klein sei das ideale Führungsmodell, sagte der 76-jährige Plattner. "Doch die Diskussionen um die Strategie der SAP sind seit Jahresbeginn langsamer vorangekommen als gedacht", sagte er.

Auch die Covid-19-Pandemie habe dazu beigetragen. "Und wir können es uns nicht leisten, uns durch interne Differenzen zu lähmen", fügte der Aufsichtsratschef an. "Zum Wohle unseres Unternehmens und unserer Kunden haben wir deshalb entschieden, dass wir einen einzigen Vorstandssprecher brauchen, der uns durch diese Zeit führt."

Bereits in einem Interview des "Handelsblatts" hatte Plattner angedeutet, dass sich die zugekauften Konzernteile für die Software zur Nutzung über das Internet (Cloud) - mehrheitlich US-Firmen - zuletzt weiter von der deutschen Konzernzentrale in Walldorf entfernt hatten. Vor allem um diesen Bereich hatte sich Morgan aus den USA heraus kümmern sollen, während Klein nach dem Amtsantritt den Fokus auf einen einheitlicheren Produktauftritt bei den Kunden lenken sollte. Die Verzahnung der verschiedenen Softwarelösungen gilt im Konzern nach starker Kundenkritik als derzeitige Hauptaufgabe.

