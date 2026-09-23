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Kritische Rohstoffe

Glencore-Aktie steigt: 500-Millionen-Dollar-Partnerschaft mit US-Exportbank

Glencore-Aktie steigt: 500-Millionen-Dollar-Partnerschaft mit US-Exportbank

Der Schweizer Rohstoffkonzern Glencore ist eine Partnerschaft mit der US-Export-Import-Bank (US-EXIM-Bank) eingegangen.

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Glencore plc
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Für 500 Millionen US-Dollar soll das Unternehmen aus Zug Reserven an kritischen Mineralien für die US-Regierung beschaffen.

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Zur Gründung einer "strategischen Mineralienreservefonds" habe die US-Regierung dazu Glencore als Partner für die neu ins Leben gerufene VaultCo ausgewählt. VaultCo soll laut einer Mitteilung vom Mittwoch eine Reserve für kritische Mineralien aufbauen, um die Lieferketten der USA für diese Rohstoffe zu stärken. Mit den Vorräten soll die US-Industrie unterstützt sowie auch deren Anfälligkeit gegenüber künftigen Versorgungsengpässen verringert werden.

Im Londoner Handel notiert die Glencore-Aktie zeitweise um 0,62 Prozent höher bei 5,49 Pfund.

/sta/cg/AWP/men

ZUG (dpa-AFX)

Bildquellen: Glencore, 360b / Shutterstock.com

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18.02.26 Glencore Overweight Barclays Capital
16.01.26 Glencore Outperform RBC Capital Markets
09.01.26 Glencore Outperform RBC Capital Markets
27.10.25 Glencore Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.09.25 Glencore Overweight JP Morgan Chase & Co.

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