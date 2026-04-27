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Kritischer Bericht

Aktien von NVIDIA, Oracle, AMD & Co. fallen: Kurse von OpenAI-Partnern unter Druck

28.04.26 15:51 Uhr
Aktien von NVIDIA, Oracle & AMD an der NYSE & NASDAQ im Minus: OpenAI-Partner unter Druck | finanzen.net

Ein kritischer Bericht über OpenAI hat am Dienstag die Kurse der großen Tech-Partner des Unternehmens belastet.

Werte in diesem Artikel
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Dem "Wall Street Journal" zufolge hat der KI-Entwickler geschäftliche Ziele zuletzt nicht realisieren können. Im NYSE-Handel sacken Oracle um 3,43 Prozent auf 167,03 US-Dollar und an der NASDAQ die Papiere des Cloud-Computing-Anbieters CoreWeave um 3,76 Prozent auf 107,85 US-Dollar ab.

Die Zeitung berichtet, OpenAI habe zuletzt die selbst gesetzten Zielvorgaben für die Zahl neuer Nutzer und die Umsätze nicht erreicht. Finanzchefin Sarah Friar habe daher den Chefs anderer Unternehmen ihre Sorge mitgeteilt, die Mittel für zukünftige Computing-Verträge womöglich nicht aufbringen zu können, so die Zeitung unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Auch die Papiere von Halbleiterherstellern, die große Daten- und Rechenzentren mit ihren Hightech-Komponenten ausstatten, wurden von dem Bericht in Mitleidenschaft gezogen. So verlieren die am Vortag noch auf ein Rekordhoch gestiegenen NVIDIA-Aktien an der NASDAQ 2,09 Prozent auf 212,08 US-Dollar und AMD 3,59 Prozent auf 322,62 US-Dollar.

/bek/he

NEW YORK (dpa-AFX)

In eigener Sache

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Bildquellen: michelmond / Shutterstock.com, JHVEPhoto / Shutterstock.com

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