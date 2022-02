Kroatiens Bauminister wegen Korruptionsvorwürfen entlassen

ZAGREB (dpa-AFX) - Kroatiens Bauminister Darko Horvat ist am Samstagabend wegen Korruptionsvorwürfen von Ministerpräsident Andrej Plenkovic entlassen worden, wie kroatische Medien übereinstimmend berichteten. Horvat habe selbst um seine Entlassung gebeten, erklärte dagegen ein Regierungssprecher. In Kürze soll entschieden werden, ob Horvat in Untersuchungshaft muss.

Am Morgen hatten Polizisten und Beamte der Antikorruptionsbehörde USKOK das Haus des Ministers im nordkroatischen Ort Donja Dubrava durchsucht und Horvat zum Verhör abgeführt. Er wird verdächtigt, während seiner Amtszeit als Wirtschaftsminister (2018-2020) der Handwerkerbranche unrechtmäßige Vorteile verschafft und damit die Staatskasse geschädigt zu haben.

Ohne den Minister namentlich zu nennen, teilte USKOK mit, dass man zu dem Vorgang wegen Amtsmissbrauchs und Beihilfe dazu gegen insgesamt sechs Personen ermittle, darunter den 2018 amtierenden Wirtschaftsminister. Der Minister habe Zuschüsse in Höhe von 2,6 Millionen Kuna (umgerechnet etwa 345 000 Euro) unrechtmäßig für Unternehmen bewilligt, an denen ein mutmaßlicher Mittäter des Ministers interessiert gewesen sei - obwohl diese den Kriterien der Ausschreibung nicht entsprochen hätten. USKOK teilte mit, man habe dem Untersuchungsrichter des Bezirksgerichts Zagreb die Verhaftung eines der Verdächtigen vorgeschlagen. Einen Namen nannte die Behörde dazu nicht./kl/DP/jha