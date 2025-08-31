DAX24.003 +0,4%ESt505.364 +0,2%Top 10 Crypto15,34 +1,5%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin93.114 +0,6%Euro1,1714 +0,2%Öl68,19 +0,1%Gold3.475 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Alibaba A117ME Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Tesla A1CX3T Bayer BAY001 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX höher -- Wall Street bleibt geschlossen -- Siemens erhält mit Konsortium Mega-Auftrag -- Gold, Silber, Tesla, VW, Buffett, TeamViewer, Alibaba, Novo Nordisk, Rheinmetall, Bayer, Orsted im Fokus
Top News
Bayer-Aktie verliert: Neue Studie zu Vericiguat verfehlt das primäre Endziel Bayer-Aktie verliert: Neue Studie zu Vericiguat verfehlt das primäre Endziel
Rheinmetall-Aktie steigt: Neue Partnerschaft mit Andoya Space - Aktien von RENK und HENSOLDT ziehen mit Rheinmetall-Aktie steigt: Neue Partnerschaft mit Andoya Space - Aktien von RENK und HENSOLDT ziehen mit
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Heute geht's los. Bereiten Sie sich auf die Finanzmärkte vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!
Kurs der KRONES

KRONES Aktie News: KRONES tritt am Nachmittag auf der Stelle

01.09.25 16:10 Uhr
KRONES Aktie News: KRONES tritt am Nachmittag auf der Stelle

Die Aktie von KRONES zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Die KRONES-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 131,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
KRONES AG
131,60 EUR -2,40 EUR -1,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Vortag unverändert notierte die KRONES-Aktie um 15:42 Uhr im XETRA-Handel bei 131,40 EUR. Die KRONES-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 132,40 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die KRONES-Aktie bisher bei 130,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 132,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 6.740 KRONES-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 145,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.05.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 100,20 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 23,74 Prozent würde die KRONES-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,97 EUR. Im Vorjahr hatte KRONES 2,60 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 168,50 EUR an.

KRONES gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. KRONES hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,19 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,32 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,31 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Den erwarteten Gewinn je KRONES-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,12 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie

August 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der KRONES-Aktie angepasst

MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor einem Jahr eingebracht

MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KRONES von vor 10 Jahren abgeworfen

Ausgewählte Hebelprodukte auf KRONES

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf KRONES

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Krones

Nachrichten zu KRONES AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu KRONES AG

DatumRatingAnalyst
26.08.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025KRONES BuyUBS AG
01.08.2025KRONES BuyBaader Bank
01.08.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
31.07.2025KRONES BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.08.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025KRONES BuyUBS AG
01.08.2025KRONES BuyBaader Bank
31.07.2025KRONES BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
01.08.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
20.05.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
31.01.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
06.11.2024KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
28.10.2024KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
17.11.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
05.11.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
04.08.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
10.05.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
10.02.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für KRONES AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen