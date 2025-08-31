KRONES Aktie News: KRONES tritt am Nachmittag auf der Stelle

Kurs der KRONES

Die Aktie von KRONES zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Die KRONES-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 131,40 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die KRONES-Aktie um 15:42 Uhr im XETRA-Handel bei 131,40 EUR. Die KRONES-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 132,40 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die KRONES-Aktie bisher bei 130,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 132,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 6.740 KRONES-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 145,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.05.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 100,20 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 23,74 Prozent würde die KRONES-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,97 EUR. Im Vorjahr hatte KRONES 2,60 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 168,50 EUR an.

KRONES gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. KRONES hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,19 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,32 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,31 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Den erwarteten Gewinn je KRONES-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,12 EUR fest.

