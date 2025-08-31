KRONES Aktie News: KRONES am Vormittag mit positiven Vorzeichen

KRONES im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von KRONES. Die Aktionäre schickten das Papier von KRONES nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 131,40 EUR.

Die KRONES-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 131,40 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die KRONES-Aktie bei 131,40 EUR. Bei 131,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 455 KRONES-Aktien.

Am 14.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 145,80 EUR an. Derzeit notiert die KRONES-Aktie damit 9,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 100,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der KRONES-Aktie.

Zuletzt erhielten KRONES-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,60 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,97 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 168,50 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte KRONES am 30.07.2025 vor. In Sachen EPS wurden 2,21 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KRONES 2,19 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,57 Prozent auf 1,32 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,31 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Von Analysten wird erwartet, dass KRONES im Jahr 2025 10,12 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

