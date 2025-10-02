KRONES Aktie News: KRONES legt am Donnerstagmittag zu

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von KRONES gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die KRONES-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 127,00 EUR.

Die Aktie notierte um 11:38 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 127,00 EUR zu. In der Spitze gewann die KRONES-Aktie bis auf 127,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 125,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.845 KRONES-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 145,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.05.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,80 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 100,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 21,10 Prozent könnte die KRONES-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 2,60 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,95 EUR je KRONES-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 161,50 EUR je KRONES-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte KRONES am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,21 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,19 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,32 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je KRONES-Aktie in Höhe von 9,86 EUR im Jahr 2025 aus.

