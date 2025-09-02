KRONES Aktie News: KRONES gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

Blick auf KRONES-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von KRONES. Die Aktionäre schickten das Papier von KRONES nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 129,00 EUR.

Die KRONES-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:44 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 129,00 EUR. Den Tageshöchststand markierte die KRONES-Aktie bei 130,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 128,80 EUR. Zuletzt wechselten 5.933 KRONES-Aktien den Besitzer.

Bei 145,80 EUR markierte der Titel am 14.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 13,02 Prozent Plus fehlen der KRONES-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 100,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 22,33 Prozent könnte die KRONES-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 2,60 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,97 EUR je KRONES-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 168,50 EUR an.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. KRONES hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,19 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 1,32 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,31 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je KRONES-Aktie in Höhe von 10,12 EUR im Jahr 2025 aus.

