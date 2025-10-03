KRONES Aktie News: KRONES legt am Freitagnachmittag zu

Kursverlauf

Die Aktie von KRONES gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das KRONES-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 128,20 EUR.

Die Aktie legte um 15:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 128,20 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die KRONES-Aktie bei 129,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 128,00 EUR. Von der KRONES-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.414 Stück gehandelt.

Bei 145,80 EUR erreichte der Titel am 14.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die KRONES-Aktie somit 12,07 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 100,20 EUR. Derzeit notiert die KRONES-Aktie damit 27,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,95 EUR. Im Vorjahr hatte KRONES 2,60 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 161,50 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte KRONES am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,21 EUR. Im Vorjahresviertel hatte KRONES 2,19 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 1,32 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,31 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,86 EUR je KRONES-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie

September 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur KRONES-Aktie

MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel hätten Anleger an einem KRONES-Investment von vor einem Jahr verloren

MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 10 Jahren eingefahren