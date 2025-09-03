KRONES Aktie News: KRONES am Vormittag in Grün

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von KRONES. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 129,40 EUR zu.

Die KRONES-Aktie konnte um 09:01 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 129,40 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die KRONES-Aktie bisher bei 129,40 EUR. Bei 129,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 158 KRONES-Aktien.

Am 14.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 145,80 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die KRONES-Aktie 12,67 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 100,20 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 22,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,60 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,97 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 168,50 EUR für die KRONES-Aktie.

Am 30.07.2025 legte KRONES die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 2,21 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KRONES 2,19 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,32 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,31 Mrd. EUR in den Büchern standen.

In der KRONES-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,12 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

