KRONES Aktie News: KRONES schiebt sich am Mittag vor

Die Aktie von KRONES zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die KRONES-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Die Aktie legte um 11:35 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 128,00 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die KRONES-Aktie bisher bei 128,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 127,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 20.969 KRONES-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 145,80 EUR. Mit einem Zuwachs von 13,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 100,20 EUR ab. Abschläge von 21,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten KRONES-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,60 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,97 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 168,50 EUR für die KRONES-Aktie.

KRONES gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,21 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat KRONES 1,32 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,31 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Experten gehen davon aus, dass KRONES im Jahr 2025 10,12 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

