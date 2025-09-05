KRONES Aktie News: KRONES am Mittwochvormittag höher

Aktienentwicklung

Die Aktie von KRONES zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die KRONES-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 130,40 EUR.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 130,40 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die KRONES-Aktie bei 131,00 EUR. Bei 130,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 681 KRONES-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 145,80 EUR erreichte der Titel am 14.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die KRONES-Aktie mit einem Kursplus von 11,81 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (100,20 EUR). Derzeit notiert die KRONES-Aktie damit 30,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,97 EUR, nach 2,60 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 168,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte KRONES am 30.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,21 EUR. Im Vorjahresviertel hatte KRONES 2,19 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,57 Prozent auf 1,32 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,12 EUR je Aktie in den KRONES-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie

MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine KRONES-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

August 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der KRONES-Aktie angepasst

MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor einem Jahr eingebracht