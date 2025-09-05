DAX23.761 +0,2%ESt505.384 +0,3%Top 10 Crypto15,77 +2,6%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin96.063 +0,8%Euro1,1700 -0,1%Öl67,03 +0,8%Gold3.646 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Apple 865985 Volkswagen (VW) vz. 766403 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 BYD A0M4W9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DEUTZ 630500 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen im Plus -- Apple präsentiert bei Keynote neues iPhone -- GameStop: Zahlen überzeugen Anleger -- Klarna-IPO, Synopsys, Oracle, DroneShield, UnitedHealth im Fokus
Top News
BioNTech-Aktie dank positiver Studiendaten im Anleger-Fokus: Pipeline als Hoffnungsträger BioNTech-Aktie dank positiver Studiendaten im Anleger-Fokus: Pipeline als Hoffnungsträger
Klarna setzt Ausgabepreis für IPO fest - über eine Milliarde Dollar an Einnahmen Klarna setzt Ausgabepreis für IPO fest - über eine Milliarde Dollar an Einnahmen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net ZERO und dauerhaft Gebühren sparen!
Aktienentwicklung

KRONES Aktie News: KRONES am Mittwochvormittag höher

10.09.25 09:25 Uhr
KRONES Aktie News: KRONES am Mittwochvormittag höher

Die Aktie von KRONES zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die KRONES-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 130,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
KRONES AG
130,60 EUR 1,20 EUR 0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 130,40 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die KRONES-Aktie bei 131,00 EUR. Bei 130,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 681 KRONES-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 145,80 EUR erreichte der Titel am 14.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die KRONES-Aktie mit einem Kursplus von 11,81 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (100,20 EUR). Derzeit notiert die KRONES-Aktie damit 30,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,97 EUR, nach 2,60 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 168,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte KRONES am 30.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,21 EUR. Im Vorjahresviertel hatte KRONES 2,19 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,57 Prozent auf 1,32 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,12 EUR je Aktie in den KRONES-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie

MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine KRONES-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

August 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der KRONES-Aktie angepasst

MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor einem Jahr eingebracht

Ausgewählte Hebelprodukte auf KRONES

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf KRONES

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Krones

Nachrichten zu KRONES AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu KRONES AG

DatumRatingAnalyst
26.08.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025KRONES BuyUBS AG
01.08.2025KRONES BuyBaader Bank
01.08.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
31.07.2025KRONES BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.08.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025KRONES BuyUBS AG
01.08.2025KRONES BuyBaader Bank
31.07.2025KRONES BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
01.08.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
20.05.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
31.01.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
06.11.2024KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
28.10.2024KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
17.11.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
05.11.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
04.08.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
10.05.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
10.02.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für KRONES AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen