KRONES Aktie News: KRONES zeigt sich am Nachmittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von KRONES. Im XETRA-Handel gewannen die KRONES-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Um 15:50 Uhr konnte die Aktie von KRONES zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 131,40 EUR. In der Spitze legte die KRONES-Aktie bis auf 131,20 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 130,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.320 KRONES-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.05.2025 bei 145,80 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,96 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (100,20 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die KRONES-Aktie mit einem Verlust von 23,74 Prozent wieder erreichen.

Für KRONES-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,60 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,97 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 168,50 EUR für die KRONES-Aktie.

Am 30.07.2025 lud KRONES zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,21 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,19 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat KRONES im vergangenen Quartal 1,32 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KRONES 1,31 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem KRONES-Gewinn in Höhe von 10,12 EUR je Aktie aus.

