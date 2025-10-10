KRONES Aktie News: KRONES zeigt sich am Freitagvormittag fester
Die Aktie von KRONES gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die KRONES-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 130,40 EUR zu.
Im XETRA-Handel gewannen die KRONES-Papiere um 09:00 Uhr 0,6 Prozent. In der Spitze legte die KRONES-Aktie bis auf 130,40 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 129,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 695 KRONES-Aktien.
Bei einem Wert von 145,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.05.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die KRONES-Aktie somit 10,56 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 100,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der KRONES-Aktie.
KRONES-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,60 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,95 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die KRONES-Aktie bei 161,50 EUR.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte KRONES am 30.07.2025. Es stand ein EPS von 2,21 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei KRONES noch ein Gewinn pro Aktie von 2,19 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,32 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,31 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 9,86 EUR je KRONES-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.09.2025
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.2025
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.2025
|KRONES Buy
|Warburg Research
|22.09.2025
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|18.09.2025
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
