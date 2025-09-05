KRONES Aktie News: KRONES am Donnerstagmittag mit Kursplus

Kursentwicklung

Die Aktie von KRONES zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die KRONES-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 131,20 EUR.

Die KRONES-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 131,20 EUR. Im Tageshoch stieg die KRONES-Aktie bis auf 132,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 130,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 7.074 KRONES-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.05.2025 bei 145,80 EUR. Der aktuelle Kurs der KRONES-Aktie ist somit 11,13 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 100,20 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der KRONES-Aktie 23,63 Prozent sinken.

KRONES-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,60 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,97 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 168,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte KRONES am 30.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 2,21 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte KRONES 2,19 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KRONES in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,32 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,31 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,12 EUR je KRONES-Aktie belaufen.

