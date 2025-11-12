DAX24.388 +1,2%Est505.787 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,17 +4,0%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.331 +1,7%Euro1,1569 -0,2%Öl64,59 -0,9%Gold4.125 -0,1%
Heute im Fokus
DAX zieht kräftig an -- Asiens Börsen uneins -- RWE schlägt Erwartungen -- Bayer muss mehr zurückstellen -- E.ON, BYD, LEIFRAS, Brenntag, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Ausblick: ProSiebenSat1 stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ausblick: CANCOM veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
So bewegt sich KRONES

KRONES Aktie News: KRONES zeigt sich am Vormittag fester

12.11.25 09:22 Uhr
KRONES Aktie News: KRONES zeigt sich am Vormittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von KRONES. Das Papier von KRONES konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 128,60 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von KRONES nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:02 Uhr 0,2 Prozent auf 128,60 EUR. Die KRONES-Aktie legte bis auf 129,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 129,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 250 KRONES-Aktien umgesetzt.

Am 14.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 145,80 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die KRONES-Aktie somit 11,80 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 100,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die KRONES-Aktie mit einem Verlust von 22,08 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,96 EUR. Im Vorjahr erhielten KRONES-Aktionäre 2,60 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 159,00 EUR je KRONES-Aktie an.

Am 07.11.2025 lud KRONES zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,15 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,08 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,38 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,32 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,84 EUR je Aktie in den KRONES-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu KRONES AG

DatumRatingAnalyst
10.11.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025KRONES BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025KRONES KaufenDZ BANK
07.11.2025KRONES BuyUBS AG
