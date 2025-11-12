KRONES Aktie News: KRONES zeigt sich am Vormittag fester
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von KRONES. Das Papier von KRONES konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 128,60 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von KRONES nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:02 Uhr 0,2 Prozent auf 128,60 EUR. Die KRONES-Aktie legte bis auf 129,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 129,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 250 KRONES-Aktien umgesetzt.
Am 14.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 145,80 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die KRONES-Aktie somit 11,80 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 100,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die KRONES-Aktie mit einem Verlust von 22,08 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,96 EUR. Im Vorjahr erhielten KRONES-Aktionäre 2,60 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 159,00 EUR je KRONES-Aktie an.
Am 07.11.2025 lud KRONES zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,15 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,08 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,38 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,32 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,84 EUR je Aktie in den KRONES-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie
KRONES-Aktie im Höhenflug: KRONES mit starkem Auftragseingang - Marge unter Erwartungen
MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KRONES von vor 5 Jahren abgeworfen
Ausgewählte Hebelprodukte auf KRONES
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf KRONES
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Krones
Nachrichten zu KRONES AG
Analysen zu KRONES AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.2025
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.2025
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|07.11.2025
|KRONES Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.2025
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.2025
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|07.11.2025
|KRONES Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.09.2025
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|01.08.2025
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|20.05.2025
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|31.01.2025
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|06.11.2024
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2021
|KRONES Reduce
|Kepler Cheuvreux
|05.11.2021
|KRONES Reduce
|Kepler Cheuvreux
|04.08.2021
|KRONES Reduce
|Kepler Cheuvreux
|10.05.2021
|KRONES Reduce
|Kepler Cheuvreux
|10.02.2021
|KRONES Reduce
|Kepler Cheuvreux
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für KRONES AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen