KRONES Aktie News: KRONES am Nachmittag stärker

Die Aktie von KRONES zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die KRONES-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 129,40 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die KRONES-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 129,40 EUR zu. In der Spitze legte die KRONES-Aktie bis auf 130,20 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 129,40 EUR. Zuletzt wechselten 6.106 KRONES-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.05.2025 bei 145,80 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der KRONES-Aktie. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 100,20 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für KRONES-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,60 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,96 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 159,00 EUR für die KRONES-Aktie aus.

Am 07.11.2025 äußerte sich KRONES zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,15 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte KRONES 2,08 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat KRONES 1,38 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Von Analysten wird erwartet, dass KRONES im Jahr 2025 9,84 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

