KRONES Aktie News: KRONES am Mittag gesucht

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von KRONES gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von KRONES zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 129,80 EUR.

Das Papier von KRONES konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 129,80 EUR. In der Spitze legte die KRONES-Aktie bis auf 130,20 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 129,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.168 KRONES-Aktien umgesetzt.

Am 14.05.2025 markierte das Papier bei 145,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der KRONES-Aktie. Bei einem Wert von 100,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Der aktuelle Kurs der KRONES-Aktie ist somit 22,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,60 EUR an KRONES-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,96 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 159,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte KRONES am 07.11.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,15 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte KRONES ein EPS von 2,08 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,38 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,32 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Den erwarteten Gewinn je KRONES-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,84 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie

Krones: Noch viel Potenzial

KRONES-Aktie im Höhenflug: KRONES mit starkem Auftragseingang - Marge unter Erwartungen

MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KRONES von vor 5 Jahren abgeworfen