Aktienkurs aktuell

KRONES Aktie News: KRONES am Vormittag mit Einbußen

14.11.25 09:22 Uhr
KRONES Aktie News: KRONES am Vormittag mit Einbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von KRONES. Die KRONES-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 126,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
KRONES AG
126,80 EUR -2,00 EUR -1,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der KRONES-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:05 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 126,80 EUR. Zwischenzeitlich weitete die KRONES-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 126,80 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 126,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 41 KRONES-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 145,80 EUR erreichte der Titel am 14.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,98 Prozent könnte die KRONES-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 100,20 EUR ab. Der aktuelle Kurs der KRONES-Aktie ist somit 20,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,60 EUR an KRONES-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,96 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 159,00 EUR.

Am 07.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,15 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,08 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,38 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,32 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,84 EUR je KRONES-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu KRONES AG

DatumRatingAnalyst
10.11.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025KRONES BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025KRONES KaufenDZ BANK
07.11.2025KRONES BuyUBS AG
