KRONES Aktie News: KRONES am Nachmittag mit Abschlägen

14.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von KRONES. Die Aktionäre schickten das Papier von KRONES nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,3 Prozent auf 124,80 EUR.

Die KRONES-Aktie musste um 15:45 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,3 Prozent auf 124,80 EUR abwärts. Der Kurs der KRONES-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 123,80 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 126,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 19.819 KRONES-Aktien den Besitzer.

Am 14.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 145,80 EUR. Gewinne von 16,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (100,20 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die KRONES-Aktie derzeit noch 19,71 Prozent Luft nach unten.

KRONES-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,60 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,96 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die KRONES-Aktie bei 159,00 EUR.

KRONES gewährte am 07.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,15 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,08 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 1,38 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte KRONES 1,32 Mrd. EUR umgesetzt.

Experten taxieren den KRONES-Gewinn für das Jahr 2025 auf 9,84 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

