KRONES Aktie News: KRONES tendiert am Freitagmittag schwächer

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von KRONES gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die KRONES-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,9 Prozent auf 125,40 EUR nach.

Die Aktie notierte um 11:43 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 125,40 EUR. Zwischenzeitlich weitete die KRONES-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 125,20 EUR aus. Bei 126,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 5.613 KRONES-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 145,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der KRONES-Aktie ist somit 16,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 100,20 EUR. Abschläge von 20,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

KRONES-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,60 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,96 EUR belaufen. Analysten bewerten die KRONES-Aktie im Durchschnitt mit 159,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte KRONES am 07.11.2025. Das EPS wurde auf 2,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,32 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,38 Mrd. EUR ausgewiesen.

Experten gehen davon aus, dass KRONES im Jahr 2025 9,84 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie

Krones: Noch viel Potenzial

KRONES-Aktie im Höhenflug: KRONES mit starkem Auftragseingang - Marge unter Erwartungen

MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KRONES von vor 5 Jahren abgeworfen