DAX fällt zurück -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield, VW im Fokus
KRONES Aktie News: KRONES tendiert am Freitagmittag schwächer

14.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von KRONES gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die KRONES-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,9 Prozent auf 125,40 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
KRONES AG
126,80 EUR -2,00 EUR -1,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 11:43 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 125,40 EUR. Zwischenzeitlich weitete die KRONES-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 125,20 EUR aus. Bei 126,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 5.613 KRONES-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 145,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der KRONES-Aktie ist somit 16,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 100,20 EUR. Abschläge von 20,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

KRONES-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,60 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,96 EUR belaufen. Analysten bewerten die KRONES-Aktie im Durchschnitt mit 159,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte KRONES am 07.11.2025. Das EPS wurde auf 2,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,32 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,38 Mrd. EUR ausgewiesen.

Experten gehen davon aus, dass KRONES im Jahr 2025 9,84 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

10.11.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025KRONES BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025KRONES KaufenDZ BANK
07.11.2025KRONES BuyUBS AG
10.11.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025KRONES BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025KRONES KaufenDZ BANK
07.11.2025KRONES BuyUBS AG
18.09.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
01.08.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
20.05.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
31.01.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
06.11.2024KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
17.11.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
05.11.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
04.08.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
10.05.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
10.02.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux

