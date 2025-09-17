KRONES Aktie News: Anleger setzen KRONES am Mittag unter Druck
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von KRONES. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 5,8 Prozent auf 119,40 EUR.
Um 11:46 Uhr fiel die KRONES-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 5,8 Prozent auf 119,40 EUR ab. Die KRONES-Aktie gab in der Spitze bis auf 118,80 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 122,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 55.903 KRONES-Aktien umgesetzt.
Am 14.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 145,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der KRONES-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 100,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die KRONES-Aktie derzeit noch 16,08 Prozent Luft nach unten.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,96 EUR, nach 2,60 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 168,83 EUR an.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte KRONES am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,21 EUR gegenüber 2,19 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KRONES in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,32 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,31 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Experten gehen davon aus, dass KRONES im Jahr 2025 9,96 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13:11
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|12:01
|KRONES Buy
|Baader Bank
|10:51
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|12.09.2025
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.2025
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
