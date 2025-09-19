KRONES Aktie News: KRONES am Dienstagvormittag im Aufwind
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von KRONES. Die KRONES-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 122,00 EUR.
Um 09:04 Uhr stieg die KRONES-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 122,00 EUR. Die KRONES-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 122,00 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 121,80 EUR. Bisher wurden heute 834 KRONES-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.05.2025 bei 145,80 EUR. Gewinne von 19,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 100,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für KRONES-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,60 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,95 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 164,67 EUR.
KRONES gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,21 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,19 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 1,32 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,31 Mrd. EUR umgesetzt.
Von Analysten wird erwartet, dass KRONES im Jahr 2025 9,88 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2025
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|18.09.2025
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.2025
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.2025
|KRONES Buy
|Baader Bank
|18.09.2025
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
