KRONES Aktie News: KRONES am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Die Aktie von KRONES zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Bei der KRONES-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 132,20 EUR.

Die KRONES-Aktie bewegte sich um 09:00 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 132,20 EUR. Die KRONES-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 132,20 EUR. Die KRONES-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 131,80 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 131,80 EUR. Zuletzt wechselten 176 KRONES-Aktien den Besitzer.

Bei 145,80 EUR markierte der Titel am 14.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die KRONES-Aktie 10,29 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 100,20 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,21 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 2,60 EUR an KRONES-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,98 EUR aus. Analysten bewerten die KRONES-Aktie im Durchschnitt mit 167,20 EUR.

Am 30.07.2025 legte KRONES die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 2,21 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KRONES 2,19 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,57 Prozent auf 1,32 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass KRONES einen Gewinn von 10,16 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

