KRONES Aktie News: KRONES am Montagnachmittag fester

Kurs der KRONES

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von KRONES. Zuletzt konnte die Aktie von KRONES zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 133,00 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die KRONES-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 133,00 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die KRONES-Aktie sogar auf 133,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 131,80 EUR. Der Tagesumsatz der KRONES-Aktie belief sich zuletzt auf 7.061 Aktien.

Bei 145,80 EUR erreichte der Titel am 14.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die KRONES-Aktie somit 8,78 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (100,20 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem KRONES seine Aktionäre 2024 mit 2,60 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,98 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 167,20 EUR.

KRONES gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,21 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat KRONES mit einem Umsatz von insgesamt 1,32 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,31 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,57 Prozent gesteigert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je KRONES-Aktie in Höhe von 10,16 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie

MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KRONES von vor 10 Jahren abgeworfen

MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 5 Jahren eingebracht

MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 3 Jahren eingebracht