KRONES Aktie News: KRONES verzeichnet am Mittag kaum Ausschläge

So entwickelt sich KRONES

Die Aktie von KRONES zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Die KRONES-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 132,20 EUR.

Die KRONES-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:40 Uhr bei 132,20 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die KRONES-Aktie bis auf 132,20 EUR zu. Die größten Abgaben verzeichnete die KRONES-Aktie bis auf 131,80 EUR. Bei 131,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 909 KRONES-Aktien umgesetzt.

Am 14.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 145,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die KRONES-Aktie 10,29 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 100,20 EUR. Mit Abgaben von 24,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 2,60 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,98 EUR je KRONES-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 167,20 EUR an.

Am 30.07.2025 legte KRONES die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 2,21 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KRONES 2,19 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,31 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,32 Mrd. EUR ausgewiesen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass KRONES einen Gewinn von 10,16 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

