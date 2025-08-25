KRONES Aktie News: KRONES am Dienstagvormittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von KRONES zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 135,00 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die KRONES-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 135,00 EUR. Die KRONES-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 135,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 134,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.581 KRONES-Aktien den Besitzer.

Am 14.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 145,80 EUR an. 8,00 Prozent Plus fehlen der KRONES-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 100,20 EUR am 07.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die KRONES-Aktie mit einem Verlust von 25,78 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,60 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,98 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 168,50 EUR je KRONES-Aktie aus.

Am 30.07.2025 lud KRONES zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 2,21 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte KRONES 2,19 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,32 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte KRONES einen Umsatz von 1,31 Mrd. EUR eingefahren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,12 EUR je Aktie in den KRONES-Büchern.

