DAX unter Druck -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- Wolfspeed, Mercedes-Benz, Nissan, BASF, BYD, Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA, im Fokus
Heute LIVE zu Gast bei YouTube: Finanzexpertin Edda Vogt von der Deutschen Börse gibt Dir Profitipps
Howard Marks warnt: Der Markt ist überteuert, nur die "Magnificent Seven" mit NVIDIA-Aktie überzeugen
KRONES im Blick

KRONES Aktie News: KRONES verzeichnet am Dienstagmittag kaum Ausschläge

26.08.25 12:05 Uhr
KRONES Aktie News: KRONES verzeichnet am Dienstagmittag kaum Ausschläge

Die Aktie von KRONES hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der KRONES-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 132,80 EUR.

KRONES AG
134,60 EUR 2,20 EUR 1,66%
Zum Vortag unverändert notierte die KRONES-Aktie um 11:39 Uhr im XETRA-Handel bei 132,80 EUR. Die KRONES-Aktie legte bis auf 135,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den tiefsten Stand des Tages markierte die KRONES-Aktie bisher bei 132,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 134,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.591 KRONES-Aktien.

Am 14.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 145,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 9,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (100,20 EUR). Der aktuelle Kurs der KRONES-Aktie ist somit 24,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für KRONES-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,60 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,98 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die KRONES-Aktie bei 168,50 EUR.

Am 30.07.2025 lud KRONES zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,21 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte KRONES ein EPS von 2,19 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 1,32 Mrd. EUR gegenüber 1,31 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Experten gehen davon aus, dass KRONES im Jahr 2025 10,12 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie

Bildquellen: Krones AG

Nachrichten zu KRONES AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu KRONES AG

DatumRatingAnalyst
08:01KRONES BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025KRONES BuyUBS AG
01.08.2025KRONES BuyBaader Bank
01.08.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
31.07.2025KRONES BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08:01KRONES BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025KRONES BuyUBS AG
01.08.2025KRONES BuyBaader Bank
31.07.2025KRONES BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
01.08.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
20.05.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
31.01.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
06.11.2024KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
28.10.2024KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
17.11.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
05.11.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
04.08.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
10.05.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
10.02.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux

