KRONES Aktie News: KRONES am Mittwochmittag im Aufwind

Die Aktie von KRONES zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 135,00 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 135,00 EUR zu. Bei 135,40 EUR markierte die KRONES-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 132,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der KRONES-Aktie belief sich zuletzt auf 4.729 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.05.2025 auf bis zu 145,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 100,20 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der KRONES-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass KRONES-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,97 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete KRONES 2,60 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die KRONES-Aktie bei 168,50 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte KRONES am 30.07.2025. Das EPS wurde auf 2,21 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,19 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,32 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,31 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,12 EUR je Aktie belaufen.

