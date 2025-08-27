KRONES Aktie News: KRONES zieht am Donnerstagvormittag an

Notierung im Fokus

Die Aktie von KRONES gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die KRONES-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 135,00 EUR.

Das Papier von KRONES legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 135,00 EUR. Die KRONES-Aktie legte bis auf 135,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 134,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 628 KRONES-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.05.2025 bei 145,80 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,00 Prozent könnte die KRONES-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 100,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die KRONES-Aktie damit 34,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem KRONES seine Aktionäre 2024 mit 2,60 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,97 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die KRONES-Aktie bei 168,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte KRONES am 30.07.2025. Das EPS wurde auf 2,21 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,19 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat KRONES 1,32 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,31 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten erwarten für 2028 einen Gewinn in Höhe von 14,17 EUR je KRONES-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie

MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KRONES von vor 10 Jahren abgeworfen

MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 5 Jahren eingebracht

MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 3 Jahren eingebracht