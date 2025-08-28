KRONES Aktie News: KRONES präsentiert sich am Vormittag fester

Kurs der KRONES

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von KRONES. Das Papier von KRONES legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 134,60 EUR.

Um 09:02 Uhr konnte die Aktie von KRONES zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 134,60 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die KRONES-Aktie bei 134,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 133,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 563 KRONES-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 145,80 EUR erreichte der Titel am 14.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 100,20 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der KRONES-Aktie.

Zuletzt erhielten KRONES-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,60 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,97 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die KRONES-Aktie bei 168,50 EUR.

Am 30.07.2025 äußerte sich KRONES zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,21 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,19 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 1,32 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte KRONES 1,31 Mrd. EUR umgesetzt.

Experten taxieren den KRONES-Gewinn für das Jahr 2028 auf 14,17 EUR je Aktie.

