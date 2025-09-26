KRONES Aktie News: KRONES zeigt sich am Mittag freundlich

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von KRONES. Zuletzt stieg die KRONES-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 122,60 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die KRONES-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 122,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die KRONES-Aktie bei 124,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 123,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.891 KRONES-Aktien den Besitzer.

Bei 145,80 EUR markierte der Titel am 14.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die KRONES-Aktie damit 15,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 100,20 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die KRONES-Aktie mit einem Verlust von 18,27 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für KRONES-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,60 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,95 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der KRONES-Aktie wird bei 161,50 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte KRONES am 30.07.2025. Das EPS wurde auf 2,21 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte KRONES 2,19 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,31 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,32 Mrd. EUR ausgewiesen.

In der KRONES-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,86 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

