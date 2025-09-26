KRONES Aktie News: KRONES am Nachmittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von KRONES gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von KRONES legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 123,60 EUR.

Das Papier von KRONES konnte um 15:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 123,60 EUR. Kurzfristig markierte die KRONES-Aktie bei 124,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 121,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.028 KRONES-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.05.2025 auf bis zu 145,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,96 Prozent könnte die KRONES-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 100,20 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die KRONES-Aktie mit einem Verlust von 18,93 Prozent wieder erreichen.

Nachdem KRONES seine Aktionäre 2024 mit 2,60 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,95 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 161,50 EUR.

Am 30.07.2025 hat KRONES in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,21 EUR. Im Vorjahresviertel hatte KRONES 2,19 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 1,32 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte KRONES 1,31 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem KRONES-Gewinn in Höhe von 9,86 EUR je Aktie aus.

