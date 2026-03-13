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Krones bestimmt Vertriebsvorstand Ricker zum neuen Chef

19.03.26 17:03 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
KRONES AG
116,80 EUR -6,80 EUR -5,50%
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DOW JONES--Beim Maschinenbauer Krones kommt es bei der nächsten Hauptversammlung zu einem Wechsel auf dem Chefposten. Der bisherige Vorstandsvorsitzende Christoph Klenk wird "im besten gegenseitigen Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat" bereits nach dem Aktionärstreffen zum Ablauf des 10. Juni 2026 aus dem Vorstand der Gesellschaft ausscheiden, teilte Krones mit. Zu seinem Nachfolger hat der Aufsichtsrat mit Wirkung zum 11. Juni 2026 Thomas Ricker, derzeit Chief Sales Officer, berufen. Er gehört dem Vorstand bereits seit 2012 an.

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Mit Wirkung zum 1. Juli 2026 sind zudem zwei weitere Mitglieder bis zum 30. Juni 2029 in den Vorstand bestellt worden. Bülent Bayraktar soll künftig den Bereich Process and System Solutions leiten und Reinhold Jung wird laut Krones in Zukunft den Bereich Ressort International Operations and Services verantworten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 19, 2026 12:04 ET (16:04 GMT)

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DatumRatingAnalyst
03.03.2026KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.02.2026KRONES BuyWarburg Research
20.02.2026KRONES BuyDeutsche Bank AG
19.02.2026KRONES KaufenDZ BANK
19.02.2026KRONES BuyUBS AG
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23.02.2026KRONES BuyWarburg Research
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19.02.2026KRONES KaufenDZ BANK
19.02.2026KRONES BuyUBS AG
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18.09.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
01.08.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
20.05.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
31.01.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
06.11.2024KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
17.11.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
05.11.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
04.08.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
10.05.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
10.02.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux

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