Krones bestimmt Vertriebsvorstand Ricker zum neuen Chef
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DOW JONES--Beim Maschinenbauer Krones kommt es bei der nächsten Hauptversammlung zu einem Wechsel auf dem Chefposten. Der bisherige Vorstandsvorsitzende Christoph Klenk wird "im besten gegenseitigen Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat" bereits nach dem Aktionärstreffen zum Ablauf des 10. Juni 2026 aus dem Vorstand der Gesellschaft ausscheiden, teilte Krones mit. Zu seinem Nachfolger hat der Aufsichtsrat mit Wirkung zum 11. Juni 2026 Thomas Ricker, derzeit Chief Sales Officer, berufen. Er gehört dem Vorstand bereits seit 2012 an.
Mit Wirkung zum 1. Juli 2026 sind zudem zwei weitere Mitglieder bis zum 30. Juni 2029 in den Vorstand bestellt worden. Bülent Bayraktar soll künftig den Bereich Process and System Solutions leiten und Reinhold Jung wird laut Krones in Zukunft den Bereich Ressort International Operations and Services verantworten.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/cbr/ros
(END) Dow Jones Newswires
March 19, 2026 12:04 ET (16:04 GMT)
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